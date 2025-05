L’Allaudienne à Pétanque – Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch, 4 juin 2025 07:00, Allauch.

Bouches-du-Rhône

L’Allaudienne à Pétanque Du mercredi 4 au jeudi 5 juin 2025. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-05

2025-06-04

Ce concours départemental de pétanque accueille les joueurs licenciés (dans la limite de 64 équipes).

Mercredi 4 juin 17h

Stade du Logis-Neuf Qualifications Quarts de finale



Jeudi 5 juin 18h30

Théâtre de Nature Allauch Village

Demi-finales Finale



Gérard Poncié 06 88 09 10 09

Service des sports 04 86 67 46 02 .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

This departmental peach competition is open to licensed players (up to 64 teams).

German :

An diesem departementalen Peking-Wettbewerb können alle lizenzierten Spieler teilnehmen (bis zu 64 Teams).

Italiano :

Questa competizione dipartimentale di pesca è aperta ai giocatori con licenza (fino a 64 squadre).

Espanol :

Esta competición departamental de melocotones está abierta a jugadores con licencia (hasta 64 equipos).

