L’Allemagne de l’Est en poésie par Jean Bonnin Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
L’Allemagne de l’Est en poésie par Jean Bonnin Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette vendredi 10 avril 2026.
L’Allemagne de l’Est en poésie par Jean Bonnin
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Au début, l’Allemagne de l’Est était une nation antifasciste, une terre de poésie, de littérature et avant tout une terre d’idéaux.
.
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Allemagne de l’Est en poésie par Jean Bonnin
In the beginning, East Germany was an antifascist nation, a land of poetry and literature, and above all a land of ideals.
L’événement L’Allemagne de l’Est en poésie par Jean Bonnin Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme du Sud Charente