L’alliance – Cie Slash Théâtre du Sphinx Nantes

L’alliance – Cie Slash Théâtre du Sphinx Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 21:00 – 22:30

Gratuit : non 12 € à 19,50 € 12 € à 19,50 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie Dans une salle d’attente de psy, Prune, romancière en panne d’inspiration, rencontre Domitille, une femme au foyer atypique et toquée.Après quelques confidences, et la prenant en sympathie, Prune accepte une invitation qui va changer le cours de leur existence…Et quand Eric, le mari de Domitille, entre en jeu, c’est une alliance drôle, complexe et détonante qui se forme sous nos yeux. Auteur : Amélie FédérakSur scène : Amélie Fédérak, Tim Solac, Julie ToublancMise en scène : Christèle Guery Durée : 1h15

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/