L’almanach de la Haute-Marne Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

L’almanach de la Haute-Marne Mercredi 26 novembre, 19h15 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T19:15:00+01:00 – 2025-11-26T20:30:00+01:00

Fin : 2025-11-26T19:15:00+01:00 – 2025-11-26T20:30:00+01:00

Comment naît cette revue populaire encyclopédique, enracinée en Haute-Marne et ouverte à tous ? Les deux éditeurs Valérie Sarrey et Philippe Nolot vous racontent l’envers du décor : la fabrication d’un numéro, les choix de sujets, les rencontres, les surprises et les bonheurs partagés. Une aventure éditoriale et humaine, 100 % locale, qui tisse des liens entre les gens, les saisons, les savoirs et les histoires. Venez découvrir les coulisses… et échanger sur cette belle aventure !

Public : tout public

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Rencontre d’auteurs : Valérie Sarrey et Philippe Nolot Rencontre