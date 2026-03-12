Lalo’s Rave Peniche Marcounet Paris

Le groupe développe un univers où se rencontrent grooves funk, harmonies jazz et énergie rock.

Entre compositions originales et espaces d’improvisation, leur musique cherche l’équilibre entre exigence musicale et spontanéité. Les influences se croisent et se transforment au fil des arrangements, laissant place à des textures sonores riches, des rythmiques incisives et des mélodies ouvertes.

Sur scène, le groupe privilégie l’intensité du moment et la connexion avec le public. Leur volonté est de proposer un live puissant et généreux, où l’énergie collective et la liberté d’expression musicale se conjuguent.

Raphaël Bonne-guitare, claviers, voix

Axel Allwright-batterie

Germain Mahé-basse

Antoine Martin-saxophone

Jolann Koelh-trombone

Lalo’s rave réunit de jeunes musiciens issus du CNSM, du CRR de Paris et du CMDL. Nourris par leurs parcours au sein de ces institutions et par une passion commune pour l’exploration musicale !

Le samedi 04 avril 2026

de 20h00 à 21h30

payant

8 euros.

Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



