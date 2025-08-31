Lalou qui n’a pas de nom de spectacle Cité des Congrès Nantes

Lalou qui n’a pas de nom de spectacle Cité des Congrès Nantes dimanche 29 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 18:00 –

Gratuit : non 24 € / 35 € 24 € / 35 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/lalou-qui-na-pas-de-nom-de-spectacle.html Tout public

One woman show Embarquez dans l’univers atypique d’une femme atypique… qui ressemble quand même vachement à votre voisine ! Lalou quitte enfin son téléphone pour vous révéler tout ce qu’elle n’a jamais osé partager sur les réseaux. Avec son humour piquant et son franc-parler, elle démonte son rôle d’ « influvoleuse » et nous embarque dans son histoire perso. Préparez-vous à rire, à être surpris et à passer une heure entre punchlines et énergie débordante ! Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Nantes

