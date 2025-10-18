LALOU – ZENITH CLUB Dijon

LALOU – ZENITH CLUB Dijon samedi 18 octobre 2025.

LALOU Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

LABEL LN PRESENTE : LALOULalou – Qui n’a pas de nom de spectacle Embarquez dans l’univers atypique d’une femme atypique… qui ressemble quand même vachement à votre voisine ! Lalou quitte enfin son téléphone pour vous révéler tout ce qu’elle n’a jamais osé partager sur les réseaux. Avec son humour piquant et son franc-parler, elle démonte son rôle d’ influvoleuse et nous embarque dans son histoire perso. Préparez-vous à rire, à être surpris, et à passer une heure entre punchlines et énergie débordante !

ZENITH CLUB RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21