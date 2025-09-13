L’Alouette fête ses 100 ans Pithiviers

L’Alouette fête ses 100 ans Pithiviers samedi 13 septembre 2025.

L’Alouette fête ses 100 ans

Rue des Rouloirs Pithiviers Loiret

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

L’Alouette, harmonie de Pithiviers, célèbre 100 ans de musique et de tradition. Orchestre festif et convivial, symbole d’excellence et de passion partagée à travers concerts et événements marquants.

Depuis plus d’un siècle, lAlouette réunit musiciens et public autour d’une passion commune la musique. Véritable institution à Pithiviers, l’harmonie perpétue la tradition tout en insufflant modernité et énergie à chacune de ses prestations.

Trompettes éclatantes, rythmes entraînants et répertoire varié font de chaque concert une expérience unique, vibrante et conviviale.

Plus qu’un orchestre, l’Alouette incarne un esprit collectif, un patrimoine vivant et une fierté partagée.

Cent ans d’histoire, de rencontres et d’émotions musicales qui continuent de résonner aujourd’hui avec force et authenticité. .

Rue des Rouloirs Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77 trompettes.alouette@laposte.net

English :

L’Alouette, the Pithiviers brass band, celebrates 100 years of music and tradition. A festive and convivial orchestra, a symbol of excellence and shared passion through concerts and special events.

German :

L’Alouette, die Harmonie von Pithiviers, feiert 100 Jahre Musik und Tradition. Das festliche und gesellige Orchester ist ein Symbol für Exzellenz und geteilte Leidenschaft bei Konzerten und Veranstaltungen.

Italiano :

L’Alouette, la banda musicale di Pithiviers, festeggia 100 anni di musica e tradizione. Una banda festosa e amichevole, simbolo di eccellenza e passione condivisa attraverso concerti ed eventi speciali.

Espanol :

L’Alouette, la banda de música de Pithiviers, celebra 100 años de música y tradición. Una banda festiva y acogedora, símbolo de excelencia y pasión compartida a través de conciertos y eventos especiales.

L’événement L’Alouette fête ses 100 ans Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GRAND PITHIVERAIS