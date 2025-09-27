L’Alouette (re)part en guinguette ! Ferme de l’Alouette rit Nantes

L’Alouette (re)part en guinguette ! Ferme de l’Alouette rit Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:00 – 23:59

Gratuit : oui entrée libre Le 27 septembre, nous aurons la chance de retrouver l’équipe du restaurant Le Brocéliande pour nous concocter de délicieux mets. Attention, le nombre de couverts est limité, alors réservez vite !Plus d’infos : fourmifabrik@gmail.com / fermevivante.nantes@ecomail.bio En famille, Adulte, Etudiant, Tout public, Jeune Public, Senior, Personne en situation de handicap

Visites de la ferme, marché de producteurices/créateurices, animations, ateliers, tatouages, jeux, bar, restauration et concerts !Histoire de bien fêter la fin de saison estivale et toutes et tous vous retrouver à la ferme (après deux premières éditions incroyables)

Ferme de l’Alouette rit Nantes 44300

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxq0kivrMRSUmgfNYYraWA9hdV_iQjVr2R0qn1HROLgiOlXw/viewform