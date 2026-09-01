L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat ! Médiathèque L’Alpha Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat !

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Mesdames, Messieurs, voyageurs de tous âges, L’Alpha vous invite à les rejoindre, pour une escale exceptionnelle.

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Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

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English :

Ladies and gentlemen, travelers of all ages, L’Alpha invites you to join them for an exceptional stopover.

L’événement L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat ! Angoulême a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême