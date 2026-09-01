L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat ! Médiathèque L’Alpha Angoulême
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque L'Alpha · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat !
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 21:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Mesdames, Messieurs, voyageurs de tous âges, L’Alpha vous invite à les rejoindre, pour une escale exceptionnelle.
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Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
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English :
Ladies and gentlemen, travelers of all ages, L’Alpha invites you to join them for an exceptional stopover.
L’événement L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat ! Angoulême a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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