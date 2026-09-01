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L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat ! Médiathèque L’Alpha Angoulême

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque L'Alpha · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque L'Alpha
Adresse
1 rue Coulomb
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat !

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Mesdames, Messieurs, voyageurs de tous âges, L’Alpha vous invite à les rejoindre, pour une escale exceptionnelle.
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Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00 

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English :

Ladies and gentlemen, travelers of all ages, L’Alpha invites you to join them for an exceptional stopover.

L’événement L’Alpha Bulleuse – Embarquement immédiat ! Angoulême a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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