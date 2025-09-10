L’Alpha croc la culture Médiathèque L’Alpha Angoulême

Charente

Début : Mercredi 2025-09-10 12:20:00

fin : 2025-09-10 13:30:00

2025-09-10

Vous êtes accro à la culture sous toutes ses formes, vous aimez en parler ? Venez partager vos coups de cœur culturels toutes disciplines confondues. Lecture, musique, film, série, il y en aura pour tous les goûts !

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Are you addicted to culture in all its forms, and like to talk about it? Come and share your cultural favorites from all disciplines. Reading, music, film, series, there’s something for everyone!

German :

Sie sind kulturbegeistert und sprechen gerne darüber? Teilen Sie Ihre kulturellen Favoriten aus allen Disziplinen. Ob Bücher, Musik, Filme oder Serien für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano :

Siete appassionati di cultura in tutte le sue forme e amate parlarne? Venite a condividere i vostri preferiti culturali di tutte le discipline. Lettura, musica, film, serie, ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

¿Es usted adicto a la cultura en todas sus formas y le encanta hablar de ella? Venga y comparta sus favoritos culturales de todas las disciplinas. Lectura, música, cine, series… ¡hay para todos los gustos!

