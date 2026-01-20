L’Alpha croc la culture Médiathèque L’Alpha Angoulême

L’Alpha croc la culture

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-02-11 12:30:00

fin : 2026-02-11 13:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13

Vous êtes accro à la culture sous toutes ses formes, vous aimez en parler ? Venez partager vos coups de cœur culturels toutes disciplines confondues. Lecture, musique, film, série, il y en aura pour tous les goûts !

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Are you addicted to culture in all its forms, and like to talk about it? Come and share your cultural favorites from all disciplines. Reading, music, film, series, there’s something for everyone!

