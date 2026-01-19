L’Alpha croc’ la Nature Médiathèque L’Alpha Angoulême
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2026-02-06 12:30:00
fin : 2026-05-15 14:00:00
2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-15
C’est le rendez-vous des des amoureux de nature et de cultures ! Les thèmes abordés s’adaptent aux saisons et à vos envies.
Rencontres avec des associations, des professionnels, des passionnés. Un moment dédié à la nature sous toutes ses coutures !
English :
It’s the place to be for nature and culture lovers! Our themes adapt to the seasons and to your desires.
Meetings with associations, professionals and enthusiasts. A moment dedicated to nature from every angle!
