L’Alpha croc’ la Nature Médiathèque L’Alpha Angoulême

Médiathèque L'Alpha Angoulême

C’est le rendez-vous des des amoureux de nature et de cultures ! Les thèmes abordés s’adaptent aux saisons et à vos envies.



Rencontres avec des associations, des professionnels, des passionnés. Un moment dédié à la nature sous toutes ses coutures !

It’s the place to be for nature and culture lovers! Our themes adapt to the seasons and to your desires.



Meetings with associations, professionals and enthusiasts. A moment dedicated to nature from every angle!

