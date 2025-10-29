L’alphabet arménien Cosmopolis Nantes

L’alphabet arménien Cosmopolis Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 16:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Venez découvrir l’un des trésors les plus emblématiques de la culture arménienne : l’alphabet arménien, un des 24 alphabets encore en usage dans le monde.Créé en 405 par le moine Mesrop Machtots, inspiré des alphabets grecs et syriaques, il comprenait à l’origine 36 lettres, complétées par deux caractères supplémentaires au XIIIe siècle. Mais cet alphabet est bien plus qu’un outil d’écriture : il incarne la résistance culturelle et la mémoire d’un peuple.Dans cette conférence passionnante, Philippe Ouzounian vous dévoilera comment, à travers les siècles et malgré les épreuves, l’alphabet et la religion ont permis à la nation arménienne de préserver son identité, sa langue, et son lien profond à la spiritualité.Comédien, agent artistique et entrepreneur de spectacles, Philippe Ouzounian anime des ateliers d’écriture à Tours. à 18h : pour prolonger cette immersion culturelle, un atelier de calligraphie vous est proposé, par Arik Aloian. Une occasion unique d’expérimenter par vous-même la beauté de cet alphabet millénaire à travers l’art de l’écriture. Gratuit. Réservation obligatoire (10 places) : tél. 06 51 65 31 55

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr