L’Alphabulleuse #4 Médiathèque L’Alpha Angoulême

C’est le grand lancement de saison culturelle de l’Alpha doublé d’un anniversaire à ne pas manquer l’Alpha fêtera ses 10 ans lors de cette 4ème édition !

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

It’s the big launch of the Alpha’s cultural season, and an anniversary not to be missed: the Alpha will be celebrating its 10th anniversary at this 4th edition!

German :

Es ist der große Auftakt der kulturellen Saison des Alpha und gleichzeitig ein Jubiläum, das Sie nicht verpassen sollten: Das Alpha feiert in dieser vierten Ausgabe sein 10-jähriges Bestehen!

Italiano :

È il grande lancio della stagione culturale dell’Alpha e un anniversario da non perdere: l’Alpha festeggerà il suo 10° anniversario in questa quarta edizione!

Espanol :

Es el gran lanzamiento de la temporada cultural de la Alpha y un aniversario que no se puede perder: ¡la Alpha celebrará su 10º aniversario en esta 4ª edición!

