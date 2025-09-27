L’Alphabulleuse #4 Médiathèque L’Alpha Angoulême
L’Alphabulleuse #4 Médiathèque L’Alpha Angoulême samedi 27 septembre 2025.
L’Alphabulleuse #4
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:30:00
Date(s) :
2025-09-27
C’est le grand lancement de saison culturelle de l’Alpha doublé d’un anniversaire à ne pas manquer l’Alpha fêtera ses 10 ans lors de cette 4ème édition !
.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
It’s the big launch of the Alpha’s cultural season, and an anniversary not to be missed: the Alpha will be celebrating its 10th anniversary at this 4th edition!
German :
Es ist der große Auftakt der kulturellen Saison des Alpha und gleichzeitig ein Jubiläum, das Sie nicht verpassen sollten: Das Alpha feiert in dieser vierten Ausgabe sein 10-jähriges Bestehen!
Italiano :
È il grande lancio della stagione culturale dell’Alpha e un anniversario da non perdere: l’Alpha festeggerà il suo 10° anniversario in questa quarta edizione!
Espanol :
Es el gran lanzamiento de la temporada cultural de la Alpha y un aniversario que no se puede perder: ¡la Alpha celebrará su 10º aniversario en esta 4ª edición!
L’événement L’Alphabulleuse #4 Angoulême a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême