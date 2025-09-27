L’Amant de la mer Théâtre le Mille-Feuille Marseille 2e Arrondissement

L’Amant de la mer Théâtre le Mille-Feuille Marseille 2e Arrondissement samedi 27 septembre 2025.

L’Amant de la mer

Samedi 27 septembre 2025 de 20h à 21h. Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 21:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Une comédie absurde et estivale de Bruno Leydet // Cie La Famille

Tout est paisible pour ce couple, qui profite d’un bain de soleil, sur une plage de sable chaud. Tout.



Sauf, peut-être, ce nageur, en combinaison noire, tuba rouge, bouée de signalisation orange, qui traverse ostensiblement le champ de vision de Monsieur…



Tel un grain de sable dans la mécanique bien huilée au monoï des vacances d’été, ce nageur va faire dérailler la quiétude, au rythme de son crawl impeccable !



Et si ce nageur était l’amant de Madame… et si ce nageur était l’Amant de la Mer ! .

Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 67 65 03 compagnielemillefeuille@gmail.com

English :

An absurd summer comedy by Bruno Leydet // Cie La Famille

German :

Eine absurde Sommerkomödie von Bruno Leydet // Cie La Famille

Italiano :

Una commedia estiva assurda di Bruno Leydet // Cie La Famille

Espanol :

Una absurda comedia de verano de Bruno Leydet // Cie La Famille

L’événement L’Amant de la mer Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille