L’Amante anglaise de Marguerite Duras à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

L’Amante anglaise de Marguerite Duras

Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Théâtre de l’Atelier et L’Aurore Boréale

Avec Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann

Mise en scène Jacques Osinski

Lumières Catherine Verheyde

Costumes Hélène Kritikos

Dramaturgie Marie Potonet

Inspiré d’un fait divers (le meurtre de son mari tyrannique par Amélie Rabilloud, qui dépeça

le cadavre et en évacua les morceaux un par un en les jetant depuis un pont dans différents

trains), dans la pièce de Duras, le mari reste bien vivant. C’est une cousine sourde et muette,

Marie-Thérèse, que Claire Lannes assassine sans raison et l’on peut penser qu’en tuant

la sourde muette, c’est tout ce qu’elle ne peut dire que Claire tue. Nous sommes dans un

théâtre sans faire semblant d’être ailleurs. Nous sommes dans un théâtre pour essayer de

comprendre ce qu’un tribunal échoue à comprendre.

Trois voix, celles de L’Interrogateur, celle de Pierre Lannes, celle de Claire Lannes. Le premier

à entrer en scène est Pierre. Une fois qu’il est apparu monte depuis le public la voix de

l’interrogateur. Il est le passeur, celui qui, comme Duras elle-même, cherche qui est cette

femme . Il interroge sans jamais juger, entièrement tendu dans la volonté de comprendre,

d’être dans la tête de l’autre, avec une ferveur, un absolu presque religieux. Pour cela il

va interroger. Pierre tout d’abord, Pierre que Duras décrit dans une interview comme la

quintessence du petit bourgeois haïssable mais qui existe tout de même, comme malgré la

volonté de son autrice, Pierre qui répond avec matérialisme aux questions qu’on lui pose,

puis Claire elle-même. C

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18

English :

Théâtre de l’Atelier and L?Aurore Boréale

With Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann

Director: Jacques Osinski

Lighting: Catherine Verheyde

Costumes: Hélène Kritikos

Dramaturgy: Marie Potonet

Inspired by a true story (the murder of her tyrannical husband by Amélie Rabilloud, who dismembered

the corpse and then disposed of the pieces one by one by throwing them off a bridge onto different

duras? play, the husband remains very much alive. She’s a deaf and mute cousin,

Marie-Thérèse, whom Claire Lannes senselessly murders

deaf-mute, Claire is killing everything she can?t say. We are in a

theater without pretending to be elsewhere. We are in a theater to try to understand

what a court of law fails to understand.

Three voices: those of L’Interrogateur, Pierre Lannes and Claire Lannes. The first

to enter the stage is Pierre. Once he appears, the interrogator?s voice rises from the audience

the interrogator. He is the go-between, the one who, like Duras herself, is looking for who this woman is

woman . He questions without ever judging, fully committed to understanding,

to be inside the other?s head, with a fervor, an almost religious absoluteness. To achieve this, he

questions. First of all, Pierre, whom Duras describes in an interview as the quintessential

quintessential middle-class hater, but who exists all the same, as if despite her

the will of her author, Pierre who responds materialistically to the questions put to him,

then Claire herself. C

German :

Théâtre de l’Atelier und L’Aurore Boreale

Mit Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann

Regie: Jacques Osinski

Licht: Catherine Verheyde

Kostüme: Hélène Kritikos

Dramaturgie: Marie Potonet

Inspiriert von einer wahren Begebenheit (dem Mord an ihrem tyrannischen Ehemann durch Amélie Rabilloud, die ihren Mann

die Leiche und entsorgte die Teile einzeln, indem sie sie von einer Brücke in verschiedene Busse warf

in Duras’ Stück bleibt der Ehemann am Leben. Er ist eine taubstumme Cousine,

Marie-Thérèse, die Claire Lannes grundlos ermordet

die taubstumme Cousine alles tötet, was sie nicht sagen kann. Wir sind in einem

theater, ohne so zu tun, als ob wir woanders wären. Wir sind in einem Theater, um zu versuchen, zu verstehen

zu verstehen, was ein Gericht nicht zu verstehen vermag.

Drei Stimmen, die des Verhörenden, die von Pierre Lannes und die von Claire Lannes. Der erste

der die Bühne betritt, ist Pierre. Nachdem er erschienen ist, ertönt aus dem Publikum die Stimme des Verhörs

des Verhörenden. Er ist der Fährmann, der, wie Duras selbst, sucht, wer diese Frau ist

frau sucht . Er fragt, ohne jemals zu urteilen, ganz darauf bedacht, zu verstehen,

im Kopf des anderen zu sein, mit einer Inbrunst, einer fast religiösen Absolutheit. Um dies zu erreichen

wird er befragen. Zunächst einmal Pierre, den Duras in einem Interview als den Inbegriff des kleinen Mannes beschreibt

als Inbegriff des verhassten Kleinbürgers beschreibt, der aber trotzdem existiert, wie gegen den Willen der Autorin

willen seiner Autorin, Pierre, der die Fragen, die ihm gestellt werden, materialistisch beantwortet,

und dann Claire selbst. C

Italiano :

Théâtre de l’Atelier e L’Aurore Boréale

Interpreti Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann

Regia: Jacques Osinski

Luci: Catherine Verheyde

Costumi: Hélène Kritikos

Drammaturgia: Marie Potonet

Ispirato a una storia vera (l’assassinio del marito tirannico da parte di Amélie Rabilloud, che fece a pezzi il cadavere

rabilloud, che fece a pezzi il corpo e ne gettò i pezzi uno ad uno da un ponte su diverse

nell’opera di Duras, il marito rimane molto vivo. È una cugina sordomuta,

Marie-Thérèse, che Claire Lannes uccide insensatamente

sordomuta, Claire uccide tutto ciò che non può dire. Siamo in un

teatro senza fingere di essere altrove. Siamo in un teatro per cercare di capire ciò che un

quello che un tribunale non riesce a capire.

Tre voci, quelle di L’Interrogateur, Pierre Lannes e Claire Lannes. Il primo

ad entrare in scena è Pierre. Una volta apparso, la voce dell’interrogatore si leva dal pubblico

l’interrogatore. È l’intermediario, colui che, come la stessa Duras, cerca chi è questa donna

chi è questa donna . Interroga senza mai giudicare, interamente concentrato sul desiderio di capire,

di entrare nella testa dell’altro, con un fervore, un’assolutezza quasi religiosa. Per raggiungere questo obiettivo, egli

domande. Innanzitutto Pierre, che Duras descrive in un’intervista come la quintessenza dell’odio borghese

quintessenza degli odiatori borghesi, ma che esiste lo stesso, come se fosse a dispetto della volontà della sua autrice

volontà della sua autrice, Pierre che risponde alle domande che gli vengono poste con il materialismo,

e poi Claire stessa. C

Espanol :

Théâtre de l’Atelier y L’Aurore Boréale

Protagonistas Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann

Dirección: Jacques Osinski

Iluminación: Catherine Verheyde

Vestuario: Hélène Kritikos

Dramaturgia: Marie Potonet

Inspirada en una historia real (el asesinato de su tiránico marido por Amélie Rabilloud, que descuartizó el cuerpo

rabilloud, que descuartizó el cuerpo y arrojó los trozos uno a uno desde un puente a diferentes

en la obra de Duras, el marido sigue muy vivo. Es una prima sorda y muda,

Marie-Thérèse, a la que Claire Lannes asesina sin sentido

sordomuda, Claire mata todo lo que no puede decir. Estamos en un

teatro sin pretender estar en otro lugar. Estamos en un teatro para intentar comprender lo que un

lo que un tribunal de justicia no comprende.

Tres voces, las de L’Interrogateur, Pierre Lannes y Claire Lannes. El primero

en entrar en escena es Pierre. Una vez que ha aparecido, la voz del interrogador se eleva desde el público

el interrogador. Es el intermediario, el que, como la propia Duras, está buscando quién es esta mujer

quién es esta mujer . Interroga sin juzgar nunca, totalmente centrado en el deseo de comprender,

de estar en la cabeza del otro, con un fervor, un absolutismo casi religioso. Para conseguirlo

preguntas. En primer lugar, Pierre, a quien Duras describe en una entrevista como el odiador por excelencia de la clase media

quintaesencia del odio de la clase media, pero que existe igualmente, como si a pesar de su

voluntad de su autora, Pierre que responde con materialismo a las preguntas que se le plantean,

y luego la propia Claire. C

