L’Amante anglaise de Marguerite Duras à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre
L’Amante anglaise de Marguerite Duras à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre samedi 17 janvier 2026.
L’Amante anglaise de Marguerite Duras
à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Théâtre de l’Atelier et L’Aurore Boréale
Avec Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann
Mise en scène Jacques Osinski
Lumières Catherine Verheyde
Costumes Hélène Kritikos
Dramaturgie Marie Potonet
Inspiré d’un fait divers (le meurtre de son mari tyrannique par Amélie Rabilloud, qui dépeça
le cadavre et en évacua les morceaux un par un en les jetant depuis un pont dans différents
trains), dans la pièce de Duras, le mari reste bien vivant. C’est une cousine sourde et muette,
Marie-Thérèse, que Claire Lannes assassine sans raison et l’on peut penser qu’en tuant
la sourde muette, c’est tout ce qu’elle ne peut dire que Claire tue. Nous sommes dans un
théâtre sans faire semblant d’être ailleurs. Nous sommes dans un théâtre pour essayer de
comprendre ce qu’un tribunal échoue à comprendre.
Trois voix, celles de L’Interrogateur, celle de Pierre Lannes, celle de Claire Lannes. Le premier
à entrer en scène est Pierre. Une fois qu’il est apparu monte depuis le public la voix de
l’interrogateur. Il est le passeur, celui qui, comme Duras elle-même, cherche qui est cette
femme . Il interroge sans jamais juger, entièrement tendu dans la volonté de comprendre,
d’être dans la tête de l’autre, avec une ferveur, un absolu presque religieux. Pour cela il
va interroger. Pierre tout d’abord, Pierre que Duras décrit dans une interview comme la
quintessence du petit bourgeois haïssable mais qui existe tout de même, comme malgré la
volonté de son autrice, Pierre qui répond avec matérialisme aux questions qu’on lui pose,
puis Claire elle-même. C
à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18
English :
Théâtre de l’Atelier and L?Aurore Boréale
With Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann
Director: Jacques Osinski
Lighting: Catherine Verheyde
Costumes: Hélène Kritikos
Dramaturgy: Marie Potonet
Inspired by a true story (the murder of her tyrannical husband by Amélie Rabilloud, who dismembered
the corpse and then disposed of the pieces one by one by throwing them off a bridge onto different
duras? play, the husband remains very much alive. She’s a deaf and mute cousin,
Marie-Thérèse, whom Claire Lannes senselessly murders
deaf-mute, Claire is killing everything she can?t say. We are in a
theater without pretending to be elsewhere. We are in a theater to try to understand
what a court of law fails to understand.
Three voices: those of L’Interrogateur, Pierre Lannes and Claire Lannes. The first
to enter the stage is Pierre. Once he appears, the interrogator?s voice rises from the audience
the interrogator. He is the go-between, the one who, like Duras herself, is looking for who this woman is
woman . He questions without ever judging, fully committed to understanding,
to be inside the other?s head, with a fervor, an almost religious absoluteness. To achieve this, he
questions. First of all, Pierre, whom Duras describes in an interview as the quintessential
quintessential middle-class hater, but who exists all the same, as if despite her
the will of her author, Pierre who responds materialistically to the questions put to him,
then Claire herself. C
German :
Théâtre de l’Atelier und L’Aurore Boreale
Mit Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann
Regie: Jacques Osinski
Licht: Catherine Verheyde
Kostüme: Hélène Kritikos
Dramaturgie: Marie Potonet
Inspiriert von einer wahren Begebenheit (dem Mord an ihrem tyrannischen Ehemann durch Amélie Rabilloud, die ihren Mann
die Leiche und entsorgte die Teile einzeln, indem sie sie von einer Brücke in verschiedene Busse warf
in Duras’ Stück bleibt der Ehemann am Leben. Er ist eine taubstumme Cousine,
Marie-Thérèse, die Claire Lannes grundlos ermordet
die taubstumme Cousine alles tötet, was sie nicht sagen kann. Wir sind in einem
theater, ohne so zu tun, als ob wir woanders wären. Wir sind in einem Theater, um zu versuchen, zu verstehen
zu verstehen, was ein Gericht nicht zu verstehen vermag.
Drei Stimmen, die des Verhörenden, die von Pierre Lannes und die von Claire Lannes. Der erste
der die Bühne betritt, ist Pierre. Nachdem er erschienen ist, ertönt aus dem Publikum die Stimme des Verhörs
des Verhörenden. Er ist der Fährmann, der, wie Duras selbst, sucht, wer diese Frau ist
frau sucht . Er fragt, ohne jemals zu urteilen, ganz darauf bedacht, zu verstehen,
im Kopf des anderen zu sein, mit einer Inbrunst, einer fast religiösen Absolutheit. Um dies zu erreichen
wird er befragen. Zunächst einmal Pierre, den Duras in einem Interview als den Inbegriff des kleinen Mannes beschreibt
als Inbegriff des verhassten Kleinbürgers beschreibt, der aber trotzdem existiert, wie gegen den Willen der Autorin
willen seiner Autorin, Pierre, der die Fragen, die ihm gestellt werden, materialistisch beantwortet,
und dann Claire selbst. C
Italiano :
Théâtre de l’Atelier e L’Aurore Boréale
Interpreti Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann
Regia: Jacques Osinski
Luci: Catherine Verheyde
Costumi: Hélène Kritikos
Drammaturgia: Marie Potonet
Ispirato a una storia vera (l’assassinio del marito tirannico da parte di Amélie Rabilloud, che fece a pezzi il cadavere
rabilloud, che fece a pezzi il corpo e ne gettò i pezzi uno ad uno da un ponte su diverse
nell’opera di Duras, il marito rimane molto vivo. È una cugina sordomuta,
Marie-Thérèse, che Claire Lannes uccide insensatamente
sordomuta, Claire uccide tutto ciò che non può dire. Siamo in un
teatro senza fingere di essere altrove. Siamo in un teatro per cercare di capire ciò che un
quello che un tribunale non riesce a capire.
Tre voci, quelle di L’Interrogateur, Pierre Lannes e Claire Lannes. Il primo
ad entrare in scena è Pierre. Una volta apparso, la voce dell’interrogatore si leva dal pubblico
l’interrogatore. È l’intermediario, colui che, come la stessa Duras, cerca chi è questa donna
chi è questa donna . Interroga senza mai giudicare, interamente concentrato sul desiderio di capire,
di entrare nella testa dell’altro, con un fervore, un’assolutezza quasi religiosa. Per raggiungere questo obiettivo, egli
domande. Innanzitutto Pierre, che Duras descrive in un’intervista come la quintessenza dell’odio borghese
quintessenza degli odiatori borghesi, ma che esiste lo stesso, come se fosse a dispetto della volontà della sua autrice
volontà della sua autrice, Pierre che risponde alle domande che gli vengono poste con il materialismo,
e poi Claire stessa. C
Espanol :
Théâtre de l’Atelier y L’Aurore Boréale
Protagonistas Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann
Dirección: Jacques Osinski
Iluminación: Catherine Verheyde
Vestuario: Hélène Kritikos
Dramaturgia: Marie Potonet
Inspirada en una historia real (el asesinato de su tiránico marido por Amélie Rabilloud, que descuartizó el cuerpo
rabilloud, que descuartizó el cuerpo y arrojó los trozos uno a uno desde un puente a diferentes
en la obra de Duras, el marido sigue muy vivo. Es una prima sorda y muda,
Marie-Thérèse, a la que Claire Lannes asesina sin sentido
sordomuda, Claire mata todo lo que no puede decir. Estamos en un
teatro sin pretender estar en otro lugar. Estamos en un teatro para intentar comprender lo que un
lo que un tribunal de justicia no comprende.
Tres voces, las de L’Interrogateur, Pierre Lannes y Claire Lannes. El primero
en entrar en escena es Pierre. Una vez que ha aparecido, la voz del interrogador se eleva desde el público
el interrogador. Es el intermediario, el que, como la propia Duras, está buscando quién es esta mujer
quién es esta mujer . Interroga sin juzgar nunca, totalmente centrado en el deseo de comprender,
de estar en la cabeza del otro, con un fervor, un absolutismo casi religioso. Para conseguirlo
preguntas. En primer lugar, Pierre, a quien Duras describe en una entrevista como el odiador por excelencia de la clase media
quintaesencia del odio de la clase media, pero que existe igualmente, como si a pesar de su
voluntad de su autora, Pierre que responde con materialismo a las preguntas que se le plantean,
y luego la propia Claire. C
