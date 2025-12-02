L’amante anglaise Les Quinconces Le Mans

L’amante anglaise

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-04 22:10:00

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04

Marguerite Duras, Jacques Osinski

Thriller psychologique glaçant et vertigineux, cette pièce adaptée du roman de Marguerite Duras et portée par la solaire Sandrine Bonnaire prendra la forme d’un interrogatoire rempli de silences et de mots équivoques pour déceler la dignité qui subsiste même chez les êtres relégués en enfer. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Marguerite Duras, Jacques Osinski

German :

Marguerite Duras, Jacques Osinski

Italiano :

Marguerite Duras, Jacques Osinski

Espanol :

Marguerite Duras, Jacques Osinski

L’événement L’amante anglaise Le Mans a été mis à jour le 2025-07-10 par CDT72