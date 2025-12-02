L’amante anglaise Les Quinconces Le Mans
L’amante anglaise Les Quinconces Le Mans mardi 2 décembre 2025.
L’amante anglaise
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Marguerite Duras, Jacques Osinski
Thriller psychologique glaçant et vertigineux, cette pièce adaptée du roman de Marguerite Duras et portée par la solaire Sandrine Bonnaire prendra la forme d’un interrogatoire rempli de silences et de mots équivoques pour déceler la dignité qui subsiste même chez les êtres relégués en enfer. .
