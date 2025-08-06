L’amante anglaise Théâtre de Pertuis Pertuis

L’amante anglaise

Samedi 14 février 2026 de 20h à 22h10. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:10:00

Date(s) :

2026-02-14

Claire Lanes a tué sa cousine sourde et muette, Marie-Thérèse. Pourquoi ?

Trois voix pour tenter de comprendre celle de L’Interrogateur, celle de Pierre

Lannes, celle de Claire Lannes. L’interrogateur est le passeur, celui qui, comme

Marguerite Duras elle-même, cherche qui est cette femme . Il questionne sans

jamais juger, entièrement tendu dans la volonté de comprendre, avec un absolu

presque religieux. Il interroge tout d’abord Pierre, le mari de Claire puis Claire ellemême

incarnée par Sandrine Bonnaire, à la fois opaque et transparente. Claire est

de bonne volonté. Elle aussi cherche à comprendre. Mais elle ne sait expliquer.

De Marguerite Duras. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Claire Lanes killed her deaf and mute cousin, Marie-Thérèse. Why did she do it?

German :

Claire Lanes hat ihre taubstumme Cousine Marie-Thérèse getötet. Warum?

Italiano :

Claire Lanes ha ucciso la cugina sordomuta Marie-Thérèse. Perché l’ha fatto?

Espanol :

Claire Lanes mató a su prima sordomuda, Marie-Thérèse. ¿Por qué lo hizo?

L’événement L’amante anglaise Pertuis a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Pertuis