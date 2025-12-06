L’Amante Anglaise Théâtre L’Hermine Saint-Malo
L’Amante Anglaise
Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Quand Sandrine Bonnaire rencontre Marguerite Duras.
Sandrine Bonnaire revient au théâtre pour incarner Claire Lannes, la meurtrière de L’Amante anglaise de Marguerite Duras, qui ne parvient pas à expliquer son geste.
Mise en scène Jacques Osinski
Avec Sandrine Bonnaire, Grégoire Oestermann David Migeot. .
Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61
