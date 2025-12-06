L’Amante Anglaise Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre L'Hermine Place Bouvet Saint-Malo

Quand Sandrine Bonnaire rencontre Marguerite Duras.

Sandrine Bonnaire revient au théâtre pour incarner Claire Lannes, la meurtrière de L’Amante anglaise de Marguerite Duras, qui ne parvient pas à expliquer son geste.

Mise en scène Jacques Osinski
Avec Sandrine Bonnaire, Grégoire Oestermann David Migeot.   .

Théâtre L'Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 

