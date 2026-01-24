L’Amante anglaise Théâtre Théâtre municipal Ducourneau Agen

L’Amante anglaise Théâtre

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Jacques Osinski adapte L’Amante anglaise de Margueritte Duras, un thriller psychologique sur Claire Lannes, une femme ordinaire qui a tué sa cousine, Marie-Thérèse Bousquet. Sandrine Bonnaire joue Claire.

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agen.fr

Jacques Osinski adapts Margueritte Duras?s L?Amante anglaise, a psychological thriller about Claire Lannes, an ordinary woman who kills her cousin, Marie-Thérèse Bousquet. Sandrine Bonnaire plays Claire.

