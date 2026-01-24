L’Amante anglaise Théâtre Théâtre municipal Ducourneau Agen
L’Amante anglaise Théâtre Théâtre municipal Ducourneau Agen jeudi 5 février 2026.
L’Amante anglaise Théâtre
Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 32 EUR
Jacques Osinski adapte L’Amante anglaise de Margueritte Duras, un thriller psychologique sur Claire Lannes, une femme ordinaire qui a tué sa cousine, Marie-Thérèse Bousquet. Sandrine Bonnaire joue Claire.
Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agen.fr
English : L’Amante anglaise Théâtre
Jacques Osinski adapts Margueritte Duras?s L?Amante anglaise, a psychological thriller about Claire Lannes, an ordinary woman who kills her cousin, Marie-Thérèse Bousquet. Sandrine Bonnaire plays Claire.
