L'Amante anglaise Théâtre Théâtre municipal Ducourneau Agen jeudi 5 février 2026.

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05

2026-02-05

Jacques Osinski adapte L’Amante anglaise de Margueritte Duras, un thriller psychologique sur Claire Lannes, une femme ordinaire qui a tué sa cousine, Marie-Thérèse Bousquet. Sandrine Bonnaire joue Claire.
Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90  theatre@agen.fr

English : L’Amante anglaise Théâtre

Jacques Osinski adapts Margueritte Duras?s L?Amante anglaise, a psychological thriller about Claire Lannes, an ordinary woman who kills her cousin, Marie-Thérèse Bousquet. Sandrine Bonnaire plays Claire.

