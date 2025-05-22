Lamartine, l’incontournable Office de tourisme Mâcon

Office de tourisme Mâcon

Suivez une visite qui retrace la vie d’Alphonse de Lamartine à travers les lieux qui l’ont marqué. Vous apprendrez à connaître l’homme, le père et le fils qui se cache derrière l’écrivain ou encore le politicien qu’il était. Vous profiterez aussi de la collection du musée d’Aix-les-Bains tout récemment déposée au musée des Ursulines, l’occasion de plonger dans le romantisme de sa rencontre avec celle qui lui inspira son plus célèbre poème, Le Lac et de jouer avec des questions amusantes et inspirées !

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit sur présentation de votre billet. .

Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

