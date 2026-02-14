L’Amazone Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 15 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un film d’Émilie Maréchal, Camille Meynard | 52 minutes | 2024 | France, Belgique

L’Amazone est le portrait intime d’une mère et de sa fille, dans une famille où depuis quatre générations les femmes sont atteintes par le cancer du sein. Le film raconte une histoire d’amour et de résilience, quand le partage, la parole, la réconciliation s’opposent à l’isolement, au silence et à la rupture.

Projection suivie d’une rencontre.

​En partenariat avec Comptoir du doc et la Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T16:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



