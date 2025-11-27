LAMBERT (SOLO) – THEATRE DE L’OEUVRE Marseille

LAMBERT (SOLO) Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Lambert avance masqué, mais jamais caché. Depuis son apparition sur la scène néo-classique européenne, ce pianiste allemand à l’allure de personnage de théâtre — dissimulé derrière un masque à cornes d’inspiration sarde — s’est imposé comme l’un des musiciens les plus intrigants et attachants de sa génération. Sous cette identité mystérieuse se dessine un compositeur d’une rare sensibilité, capable de faire dialoguer la rigueur du classique, l’instinct du jazz et une mélancolie lumineuse héritée du cinéma. D’abord remarqué pour ses albums solos d’une grande délicatesse, Lambert a ensuite exploré d’autres horizons, du trio jazz à la musique de film, sans jamais perdre le fil de son propre récit. Sur scène, seul au piano, il revient à cette forme intime qui a forgé sa signature : un art de l’improvisation mélodique, limpide et spontanée, où le silence et le sourire jouent autant que les notes. Sa musique, tour à tour contemplative, espiègle ou bouleversante, dessine un paysage sonore à la fois familier et étrange — un espace suspendu entre rêve et réalité. Avec Lambert, le mystère ne se dissipe jamais vraiment. Il se transforme en musique, et c’est sans doute là que réside sa vérité.

THEATRE DE L’OEUVRE 1 RUE MISSION DE FRANCE 13001 Marseille 13