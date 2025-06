Lambert Wilson chante et enchante le cinéma Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac 28 juin 2025 19:30

Loire-Atlantique

Lambert Wilson chante et enchante le cinéma Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Lambert Wilson chante et enchante le cinéma

À l’occasion des 130 ans de la naissance du cinéma, le Festival de La Baule a souhaité célébrer cette date anniversaire en proposant un concert en clôture autour des plus belles chansons du cinéma français Lambert Wilson Chante.

Lambert Wilson fera renaître les grandes heures du cinéma en chan­sons. Il convoquera les mélodies mythiques des films, les airs inoubliables des comédies musicales et rendra un hommage vibrant à Yves Montand, grande figure du 7e art et de la chanson.

De Renoir à Montand, de Truffaut à Demy, de Prévert à Deneuve, l’interprète d’ On connaît la chanson célèbrera plus d’un siècle de titres qui ont marqué notre imaginaire collectif. Il tissera un pont entre musique, cinéma et mémoire et redonnera vie à ce répertoire riche en émotion.

Avec élégance et intensité, Lambert Wilson nous invitera à revivre le cinéma en musique, à travers ce récital totalement inédit en guise de voyage dans l’histoire du cinéma.

Ce concert sera précédé de la cérémonie de remise des prix du festival. .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lambert Wilson chante et enchante le cinéma La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-06-18 par ADT44