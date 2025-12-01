Lambert Wilson chante Kurt Weill Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Lambert Wilson chante Kurt Weill

Samedi 13 décembre 2025 de 20h à 21h45. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:45:00

2025-12-13

Quand Lambert Wilson chante Kurt Weill, l’opéra devient cabaret, théâtre musical, porté avec brio par le Lemanic Modern Ensemble sous la direction de Bruno Fontaine. Comme une évidence.

Ils étaient faits pour se rencontrer. Le comédien chanteur ne pouvait que croiser la route du compositeur allemand qui théâtralisa la musique pour la rendre tout à la fois savante et populaire. Lambert Wilson nous fait voyager dans la vie et l’œuvre de Kurt Weill. À Berlin d’abord avec L’Opéra de quat’sous et Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny écrits avec Bertolt Brecht et honnis des nazis. À Paris ensuite où il se réfugie et épouse les chansons de la rue. À Broadway enfin où il découvre le cabaret. Trois vies en une et autant de titres lumineux que Lambert Wilson ressort de l’ombre avec talent. .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

When Lambert Wilson sings Kurt Weill, opera becomes cabaret, musical theater, brilliantly carried by the Lemanic Modern Ensemble under the direction of Bruno Fontaine. It’s an obvious choice.

German :

Wenn Lambert Wilson Kurt Weill singt, wird die Oper zum Kabarett, zum Musiktheater, das vom Lemanic Modern Ensemble unter der Leitung von Bruno Fontaine mit Bravour getragen wird. Wie eine Selbstverständlichkeit.

Italiano :

Quando Lambert Wilson canta Kurt Weill, l’opera diventa cabaret, teatro musicale, portato avanti brillantemente dal Lemanic Modern Ensemble diretto da Bruno Fontaine. È una scelta ovvia.

Espanol :

Cuando Lambert Wilson canta a Kurt Weill, la ópera se convierte en cabaret, en teatro musical, llevado con brillantez por el Lemanic Modern Ensemble dirigido por Bruno Fontaine. Es una elección obvia.

