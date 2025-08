L’ambition parisienne sous la plume acerbe de Maupassant au Lucernaire Le Lucernaire Paris

À PARIS, L’AMBITION N’A PAS DE LIMITES

Paris, les années 1880. Jeune provincial sans le sou, Georges Duroy débarque avec l’ambition de se faire un nom. Faisant ses armes au journal La Vie Française, l’opportuniste devient une plume qui fait et défait les réputations. Mais derrière cette façade se cache en vérité un homme aux ambitions sans limites, prêt à tout pour réussir. Dans son ascension sociale, cinq héroïnes vont tour à tour l’initier et l’aider dans sa carrière, oeuvrant dans l’ombre. Séduisant successivement ces femmes influentes, toutes lui attribueront le surnom de « Bel-Ami » et lui permettront de s’élever au-dessus de sa condition.

Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 12 ans.

C’est l’histoire de Georges Duroy ou Bel-Ami pour les intimes…

Du mercredi 27 août 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

dimanche

de 17h00 à 18h20

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h50

payant

De 10 à 32 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

