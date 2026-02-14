L’Âme de l’A – Compagnie Enjeu Majeur, Le Grand Sud, Lille

L’Âme de l’A – Compagnie Enjeu Majeur Jeudi 19 mars, 20h00 Le Grand Sud Nord

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:10:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:10:00+01:00

Elle trône depuis trente ans au beau milieu de la cité des douze cents. C’est la tour A, aujourd’hui désertée et vouée à la destruction. Malgré les palissades, une bande d’enfants y retourne une dernière fois. Ils explorent ce grand corps vide qui résonne de mille sons et lumières étranges. Dans un univers fantastique, deux musiciens et une comédienne jouent à se faire peur, explorent les craquements et la poésie de cette tour, à la recherche d’un passage qui les fera grandir. L’âme de l’A nous parle de rénovation urbaine, mais aussi du passage de l’enfance à l’adolescence. Un propos universel, celui de l’attachement à nos lieux d’enfance voués à la disparition.

Tarifs 5 / 3 / 2 €

À partir de 9 ans

Durée 1 h 10

Jeudi 19 mars, 20 h

Réservations via le lien de billetterie

Préconisations : Stroboscopes et musique électro

————————–

Texte : Philippe Martone ; Conception et direction artistique : Zakariya Houfi & Marc Duport ; Mise en scène : Marc Duport ; Co-direction d’acteur-ices : Anaïs Gheeraert ; Avec Zakariya Houfi, Anne-Sophie Goubet, Pierre Hubert (Pikub) ; Dramaturgie : Aude Denis ; Conseil artistique : François Gérard ; Création sonore : Olivier Lautem ; Création lumière : Marine David ; Scénographie : Arnaud Verley ; Travail corporel : Sébastien Peyre. Production : Compagnie Enjeu Majeur ; Production déléguée : La Manivelle Théâtre ; Coproductions : La Barcarolle – SCIN musique, Le Temple – Bruay, L’Eclat – SCIN enfance et jeunesse Normandie, FGO Barbara ; Les Trois Baudets – SMAC Paris ; Préachats : Allende! – Mons-en-Baroeul, La Fileuse – Loos, Ville de Tourcoing, La Luciole – SMAC Alençon (en cours), La Cave aux Poètes – SCIN art et création Roubaix (en cours) ; Avec le soutien de RAMDAM, réseau national musique jeune public (lauréat SACEM Salles Mômes), Dispositif Théâtre Exchange (Théâtre Massenet et Centre Culturel Léo Lagrange) ; Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, la Région Hauts de France, le Département du Pas-de-Calais, la Ville de Wasquehal ; Création lauréate du « C’est pour bientôt » 2025 catégorie Jeune Pousse ; Collectif Jeune Public Hauts de France.

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lame-de-la-cie-enjeu-majeur »}, {« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888990 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

L’A, une tour HLM vouée à la destruction, voit revenir des enfants curieux à la recherche d’un passage qui les fera grandir. Un spectacle sur la rénovation urbaine et le passage à l’adolescence.

Mathieu Dréan