L’âme de Marzials en visite guidée – Saint-Rome-de-Tarn, 31 mai 2025 07:00, Saint-Rome-de-Tarn.

Aveyron

L’âme de Marzials en visite guidée 5 place du Ravelin Saint-Rome-de-Tarn Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Plongez au cœur du village de Marzials, joyau secret de la vallée de la Muse, où chaque pierre raconte une histoire. Une visite guidée inédite vous invite à explorer ce lieu chargé d’émotion, entre patrimoine, nature et mémoire vivante.

Blotti dans un écrin de verdure, au creux de la vallée préservée de la Muse, le village de Marzials vous ouvre ses portes pour une visite guidée hors du temps, organisée par l’Office de tourisme Muse et Raspes du Tarn, en partenariat avec le Festenal de la Muse et l’ASPAA (Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique Aveyronnais).

Le samedi 31 mai à 10h, partez à la découverte de ce village chargé d’histoire, guidé par Alain Bernat, passionné d’histoire locale et fin connaisseur des lieux. Dès 9h45, le rendez-vous est donné devant l’église de Marzials, dont le clocher n’est autre que l’ancienne tour seigneuriale du XIVe siècle. C’est ici que débute une immersion d’1h30, à la rencontre d’un patrimoine aussi discret que fascinant.

Au fil des ruelles étroites et des sentiers secrets, vous découvrirez les vestiges des anciens remparts, les tours encore debout et de nombreux éléments architecturaux datant du XVe siècle. Mais cette visite va bien au-delà d’un simple inventaire patrimonial c’est une plongée dans la mémoire d’un lieu vibrant, où chaque pierre, chaque panorama semble murmurer les récits du passé.

Alain Bernat vous proposera également une lecture de paysage, offrant un nouveau regard sur cette vallée méconnue, entre nature préservée et empreinte humaine. Cette visite guidée est une véritable invitation à ressentir l’âme de Marzials, entre émotion, silence et beauté simple.

Informations pratiques

Départ à 10h précises devant l’église de Marzials

Parking le long de la route, au-dessus de l’église

Durée environ 1h30

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Muse et Raspes du Tarn au 05 65 62 50 89

Places limitées .

5 place du Ravelin

Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 50 89

English :

Immerse yourself in the heart of the village of Marzials, a secret jewel in the Muse valley, where every stone tells a story. An original guided tour invites you to explore this emotionally-charged place, a blend of heritage, nature and living memory.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz des Dorfes Marzials, einem geheimen Juwel im Tal der Muse, wo jeder Stein eine Geschichte erzählt. Eine einzigartige Führung lädt Sie dazu ein, diesen emotionalen Ort zwischen Kulturerbe, Natur und lebendiger Erinnerung zu erkunden.

Italiano :

Immergetevi nel cuore del villaggio di Marzials, un gioiello segreto nella Vallée de la Muse, dove ogni pietra racconta una storia. Una visita guidata unica nel suo genere vi invita a esplorare questo luogo ricco di emozioni, un mix di patrimonio, natura e memoria vivente.

Espanol :

Sumérjase en el corazón del pueblo de Marzials, una joya secreta en el Valle de la Musa, donde cada piedra cuenta una historia. Una original visita guiada le invita a explorar este emotivo lugar, mezcla de patrimonio, naturaleza y memoria viva.

L’événement L’âme de Marzials en visite guidée Saint-Rome-de-Tarn a été mis à jour le 2025-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)