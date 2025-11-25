L’âme du Levant Thionville

L’âme du Levant

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-03

Le Japon, sous l’ère Meiji, s’ouvre au reste du monde. Pendant des millénaires, le pays avait gardé ses portes fermées, n’autorisant que quelques hollandais à commercer.

Mais face à la menace occidentale, en particulier américaine, les dirigeants nippons choisissent une solution pacifique en signant des traités commerciaux. Cette avancée marque le recul d’un pouvoir féodal et fait entrer le Japon dans une ère nouvelle, marquée par l’industrialisation et les avancées technologiques.

Cette ouverture au système occidental modernise le Japon. Et inversement, le reste du monde découvre une civilisation étonnante qui fascine, tant par ses traditions ancestrales que par son mode de vie et sa culture artistique.

Peu à peu, le Japon se dévoile à quelques initiés qui le découvrent à travers les aventuriers et collectionneurs qui rapportent en Occident estampes et objets, ainsi que de nombreuses photographies et peintures. Cette culture, quasiment inconnue, bouleverse les milieux artistiques. Les impressionnistes et les nabis sont fascinés par l’asymétrie des compositions, l’aplat de couleurs, les formes cernées de noir, les motifs traditionnels …

L’Extrême Orient est connu depuis le XVIIe siècle avec l’importation de porcelaine, principalement chinoises et des meubles laqués. Mais, ceci n’avait abouti qu’à un engouement pour les chinoiseries , bien éloignée de la recherche artistique de la seconde moitié du XIXe siècle.

Cependant, cette découverte reste assez confidentielle et réservée à quelques élites cultivées. Il faut attendre la diffusion de la Manga d’Hokusaï et des estampes puis l’Exposition Universelle de 1867 pour que la France entière rencontre le Japon.

Les organisateurs nippons choisissent d’y présenter un pavillon dans lequel un habitat traditionnel est reconstitué, recontextualisant ainsi les objets déjà connus par certains. L’ensemble est empreint de sobriété à l’image de la société japonaise. Ils renouvellent cette expérience en 1900 en insistant plus sur l’art, ancien et contemporain.

Ces expositions sont largement couvertes par la presse, permettant au plus grand nombre de découvrir cette culture étonnante si différente de l’Occident et par ces différences, si fascinante.

Les Arts décoratifs, en particulier les arts du feu, s’empressent de proposer des objets inspirés des traditions artistiques japonaises. Cependant, ce ne sont plus les chinoiseries de l’Ancien Régime mais plutôt une production utilisant des références, motifs et techniques issus des modèles nippons, intégrées dans les recherches esthétiques des grands courants du début XXe siècle.Tout public

0 .

Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

English :

Under the Meiji era, Japan opened up to the rest of the world. For millennia, the country had kept its doors closed, allowing only a few Dutchmen to trade.

But in the face of the threat from the West, particularly the United States, Japanese leaders opted for a peaceful solution, signing trade treaties. This step marked the retreat of feudal power and ushered in a new era for Japan, marked by industrialization and technological advances.

This opening to the Western system modernized Japan. And conversely, the rest of the world discovered an astonishing civilization that fascinated with its ancestral traditions, lifestyle and artistic culture.

Little by little, Japan was revealed to a few initiates who discovered it through the adventurers and collectors who brought back to the West prints and objects, as well as numerous photographs and paintings. This virtually unknown culture turned artistic circles upside down. The Impressionists and Nabis were fascinated by the asymmetry of the compositions, the flatness of the colors, the shapes framed in black, the traditional motifs?

The Far East had been known since the 17th century, with the importation of porcelain, mainly Chinese, and lacquered furniture. But this only led to a craze for chinoiseries , far removed from the artistic research of the second half of the 19th century.

However, this discovery remained fairly confidential and reserved for a few cultivated elites. It wasn’t until Hokusaï’s Manga and his prints were published, followed by the Universal Exhibition of 1867, that the whole of France encountered Japan.

The Japanese organizers chose to present a pavilion in which a traditional habitat was reconstituted, thus recontextualizing the objects already known to some. The overall effect was one of sobriety, reflecting Japanese society. They repeated the experience in 1900, placing greater emphasis on art, both ancient and contemporary.

These exhibitions were widely covered by the press, enabling as many people as possible to discover this astonishing culture, so different from the West and, because of these differences, so fascinating.

The decorative arts, particularly the arts of fire, were quick to offer objects inspired by Japanese artistic traditions. However, these were no longer the chinoiseries of the Ancien Régime, but rather a production using references, motifs and techniques derived from Japanese models, integrated into the aesthetic research of the major trends of the early 20th century.

German :

In der Meiji-Zeit öffnet sich Japan dem Rest der Welt. Jahrtausendelang hatte das Land seine Tore geschlossen gehalten und nur einigen Holländern erlaubt, Handel zu treiben.

Doch angesichts der Bedrohung durch den Westen, insbesondere durch die USA, entschieden sich die japanischen Führer für eine friedliche Lösung und schlossen Handelsverträge ab. Dieser Schritt bedeutete den Rückzug der feudalen Macht und führte Japan in ein neues Zeitalter, das von Industrialisierung und technologischen Fortschritten geprägt war.

Die Öffnung gegenüber dem westlichen System modernisierte Japan. Und umgekehrt entdeckt der Rest der Welt eine erstaunliche Zivilisation, die sowohl durch ihre althergebrachten Traditionen als auch durch ihren Lebensstil und ihre künstlerische Kultur fasziniert.

Nach und nach enthüllt sich Japan einigen Eingeweihten, die es durch Abenteurer und Sammler kennenlernen, die Drucke und Objekte sowie zahlreiche Fotografien und Gemälde in den Westen mitbringen. Diese nahezu unbekannte Kultur erschüttert die Kunstwelt. Die Impressionisten und Nabis sind fasziniert von der Asymmetrie der Kompositionen, den flächigen Farben, den schwarz umrandeten Formen, den traditionellen Motiven?

Der Ferne Osten war seit dem 17. Jahrhundert durch den Import von Porzellan, vor allem aus China, und lackierten Möbeln bekannt. Dies führte jedoch nur zu einer Begeisterung für Chinoiserien , die weit von der künstlerischen Forschung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entfernt war.

Diese Entdeckung blieb jedoch ziemlich vertraulich und nur einigen gebildeten Eliten vorbehalten. Erst die Verbreitung von Hokusais Manga und Drucken sowie die Weltausstellung von 1867 führten dazu, dass ganz Frankreich Japan kennenlernte.

Die japanischen Organisatoren entschieden sich dafür, einen Pavillon zu errichten, in dem ein traditioneller Lebensraum nachgebaut wurde, wodurch die Objekte, die einigen bereits bekannt waren, neu kontextualisiert wurden. Das Ganze ist schlicht und einfach, wie die japanische Gesellschaft. Im Jahr 1900 wiederholten sie diese Erfahrung, wobei sie sich stärker auf alte und zeitgenössische Kunst konzentrierten.

Die Presse berichtete ausführlich über diese Ausstellungen und ermöglichte es so einem breiten Publikum, diese erstaunliche Kultur zu entdecken, die sich so sehr vom Westen unterscheidet und dadurch so faszinierend ist.

Die dekorativen Künste, insbesondere die Feuerkunst, beeilten sich, Objekte anzubieten, die von japanischen Kunsttraditionen inspiriert waren. Es handelt sich jedoch nicht mehr um die Chinoiserien des Ancien Régime, sondern vielmehr um eine Produktion, die Referenzen, Motive und Techniken aus japanischen Modellen verwendet und in die ästhetischen Forschungen der großen Strömungen des frühen 20.

Italiano :

Con l’era Meiji, il Giappone si aprì al resto del mondo. Per migliaia di anni, il Paese aveva tenuto le porte chiuse, permettendo solo a pochi olandesi di commerciare.

Ma di fronte alla minaccia dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti, i leader giapponesi optarono per una soluzione pacifica, firmando trattati commerciali. Questo passo segnò l’arretramento del potere feudale e inaugurò una nuova era per il Giappone, segnata dall’industrializzazione e dai progressi tecnologici.

L’apertura al sistema occidentale modernizzò il Giappone. E viceversa, il resto del mondo ha scoperto una civiltà sorprendente che affascina con le sue tradizioni ancestrali, il suo stile di vita e la sua cultura artistica.

A poco a poco, il Giappone è stato rivelato a pochi iniziati che lo hanno scoperto attraverso gli avventurieri e i collezionisti che hanno riportato in Occidente stampe e oggetti, oltre a numerose fotografie e dipinti. Questa cultura praticamente sconosciuta sconvolse gli ambienti artistici. Gli impressionisti e i nabis furono affascinati dall’asimmetria delle composizioni, dai colori piatti, dalle forme incorniciate di nero, dai motivi tradizionali?

L’Estremo Oriente era conosciuto fin dal XVII secolo, con l’importazione di porcellane, soprattutto cinesi, e di mobili laccati. Ma questo portò solo alla mania delle cineserie , ben lontane dalla ricerca artistica della seconda metà del XIX secolo.

Tuttavia, questa scoperta rimase abbastanza riservata e riservata a poche élite colte. Solo con la diffusione dei Manga e delle stampe di Hokusai, seguita dall’Esposizione Universale del 1867, tutta la Francia entrò in contatto con il Giappone.

Gli organizzatori giapponesi scelsero di presentare un padiglione in cui veniva ricostituito un habitat tradizionale, ricontestualizzando così gli oggetti che alcuni già conoscevano. L’effetto complessivo fu di sobrietà, a immagine della società giapponese. Ripeterono l’esperienza nel 1900, dando maggiore risalto all’arte, sia antica che contemporanea.

Queste mostre ebbero un’ampia copertura da parte della stampa, consentendo al maggior numero possibile di persone di scoprire questa cultura sorprendente, così diversa da quella occidentale e, proprio per queste differenze, così affascinante.

Le arti decorative, in particolare le arti del fuoco, non tardarono a proporre oggetti ispirati alla tradizione artistica giapponese. Tuttavia, non si tratta più delle cineserie dell’Ancien Régime, ma di una produzione che utilizza riferimenti, motivi e tecniche derivati da modelli giapponesi, integrati nella ricerca estetica delle grandi tendenze del primo Novecento.

Espanol :

Bajo la era Meiji, Japón se abrió al resto del mundo. Durante miles de años, el país había mantenido sus puertas cerradas, permitiendo comerciar sólo a unos pocos holandeses.

Pero ante la amenaza de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, los dirigentes japoneses optaron por una solución pacífica firmando tratados comerciales. Este paso marcó el retroceso del poder feudal e inauguró una nueva era para Japón, marcada por la industrialización y los avances tecnológicos.

Esta apertura al sistema occidental modernizó Japón. Y a la inversa, el resto del mundo descubrió una asombrosa civilización que fascina por sus tradiciones ancestrales, su modo de vida y su cultura artística.

Poco a poco, Japón se fue revelando a unos pocos iniciados que lo descubrieron a través de los aventureros y coleccionistas que trajeron a Occidente grabados y objetos, así como numerosas fotografías y pinturas. Esta cultura prácticamente desconocida puso patas arriba los círculos artísticos. Los impresionistas y los nabis quedaron fascinados por la asimetría de las composiciones, los colores planos, las formas enmarcadas en negro, los motivos tradicionales?

El Extremo Oriente se conocía desde el siglo XVII, con la importación de porcelana, principalmente china, y muebles lacados. Pero esto sólo dio lugar a una moda de chinoiseries , muy alejada de la investigación artística de la segunda mitad del siglo XIX.

Sin embargo, este descubrimiento permaneció bastante confidencial y reservado a unas pocas élites cultivadas. No fue hasta que el manga y los grabados de Hokusai se dieron a conocer ampliamente, seguidos de la Exposición Universal de 1867, cuando toda Francia entró en contacto con Japón.

Los organizadores japoneses optaron por presentar un pabellón en el que se reconstituía un hábitat tradicional, recontextualizando así los objetos que algunos ya conocían. El efecto general era de sobriedad, a imagen de la sociedad japonesa. Repitieron la experiencia en 1900, haciendo mayor hincapié en el arte, tanto antiguo como contemporáneo.

Estas exposiciones fueron ampliamente cubiertas por la prensa, lo que permitió al mayor número posible de personas descubrir esta asombrosa cultura, tan diferente de la occidental y, debido a estas diferencias, tan fascinante.

Las artes decorativas, en particular las artes del fuego, no tardaron en ofrecer objetos inspirados en las tradiciones artísticas japonesas. Pero ya no se trataba de las chinoiseries del Antiguo Régimen, sino de una producción que utilizaba referencias, motivos y técnicas derivados de los modelos japoneses, integrados en la búsqueda estética de las grandes tendencias de principios del siglo XX.

L’événement L’âme du Levant Thionville a été mis à jour le 2025-11-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME