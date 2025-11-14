“L’AME EN SCENE” – Concert « NEW AGE» Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 19:30 – 22:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

L’association Arts & Musique en Europe vous propose:“L’AME EN SCENE” – Soirée « NEW AGE»JEUDI 18 Décembre 2025 – 19h30 Vous aimez les aventures épiques, l’univers médiéval et fantastique, le sacré et les templiers, le mystique et la lumière divine… ?Cette soirée est pour vous !Vous aurez la chance de vibrer ensemble sur des musiques “NEW AGE” d’hier et d’aujourd’hui dans une atmosphère conviviale, interprétées par nos adhérents et intervenants !Au programme: Scarborough fair, Adiemus, Sound of silence, et les B.O. De Game of Thrones, Lord of the Rings, etc… mais aussi de nombreuses surprises proposées par les musiciens adhérents, l’orchestre-chorale “ECLECTICK LIKE ORCHESTRA”, ainsi que l’ ensemble de guitare, et d’autres invités surprises!Rendez-vous à la Maison de quartier du DIX (10 Place des Garennes 44100 Nantes) le jeudi 18 décembre à 19h30. Bar et snacking sur place ! Asso. Arts & Musique en Europe (A.M.E.)ESPACE PÉDAGOGIQUE DES ARTS DU SPECTACLEAccompagnement & Production musicale, Création, réalisation et diffusion de spectacle, Evènements & Concert privé, Création de cérémonie – Intervention collectivité…https://www.arts-musique-europe.org/

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61