“L’AME EN SCENE” – Concert « NEW AGE» Maison de quartier le Dix Nantes

“L’AME EN SCENE” – Concert « NEW AGE» Jeudi 18 décembre, 19h30 Maison de quartier le Dix Loire-Atlantique

L’association Arts & Musique en Europe vous propose:

“L’AME EN SCENE” – Soirée « NEW AGE»

JEUDI 18 Décembre 2025 – 19h30

Vous aimez les aventures épiques, l’univers médiéval et fantastique, le sacré et les templiers, le mystique et la lumière divine… ?

Cette soirée est pour vous !

Vous aurez la chance de vibrer ensemble sur des musiques “NEW AGE” d’hier et d’aujourd’hui dans une atmosphère conviviale, interprétées par nos adhérents et intervenants !

Au programme: Scarborough fair, Adiemus, Sound of silence, et les B.O. De Game of Thrones, Lord of the Rings, etc… mais aussi de nombreuses surprises proposées par les musiciens adhérents, l’orchestre-chorale “ECLECTICK LIKE ORCHESTRA”, ainsi que l’ ensemble de guitare, et d’autres invités surprises!

Rendez-vous à la Maison de quartier du DIX (10 Place des Garennes 44100 Nantes) le jeudi 18 décembre à 19h30.

Bar et snacking sur place !

Asso. Arts & Musique en Europe (A.M.E.)

ESPACE PÉDAGOGIQUE DES ARTS DU SPECTACLE

Accompagnement & Production musicale, Création, réalisation et diffusion de spectacle, Evènements & Concert privé, Création de cérémonie – Intervention collectivité…

https://www.arts-musique-europe.org/

Maison de quartier le Dix 10 Place des Garennes, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

