L’âme en scène – Soirée Légende du Rock : Supertramp Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 19:30 – 22:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Vous aurez la chance de vibrer sur les chansons les plus emblématiques de SUPERTRAMP, dans une atmosphère conviviale, interprétées par nos adhérents et intervenants avec l’orchestre-chorale Eclectick Live Orchestra, ainsi que l’ensemble de guitare, et d’autres invités surprises !Rendez-vous à la Maison de quartier du Dix le jeudi 26 mars à 19h30.Bar et snacking sur place !Asso. Arts & Musique en Europe (A.M.E.)ESPACE PÉDAGOGIQUE DES ARTS DU SPECTACLEAccompagnement & Production musicale, Création, réalisation et diffusion de spectacle, événements & concert privé, Création de cérémonie – Intervention collectivité…

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

