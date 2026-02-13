L’Ame Idéale, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

L’Ame Idéale Lundi 16 février, 14h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T15:38:00+01:00

Fin : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T15:38:00+01:00

Apres la seance, profitez d un goûter offert par le Cinema et d une animation proposee par Kifekoi

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=IRIG4 »}]

Cine cafe – Elsa, médecin, cache au reste du monde qu’elle voit les morts et les aide à « passer de l’autre côté ». Convaincue que son don provoque le rejet, elle a renoncé aux histoires d’amour et s… Cinéma François-Truffaut L’Ame Idéale