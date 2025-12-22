L’Âme idéale

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Comédie sentimentale d’Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine-Blondeau et Florence Janas

Comédie sentimentale d’Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine-Blondeau et Florence Janas

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts.

Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… 6.5 .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sentimental comedy by Alice Vial starring Jonathan Cohen, Magalie Lépine-Blondeau and Florence Janas

L’événement L’Âme idéale Luynes a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37