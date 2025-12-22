L’Âme idéale, Luynes
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-29 20:30:00
2026-01-29
Comédie sentimentale d’Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine-Blondeau et Florence Janas
Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts.
Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… 6.5 .
Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Sentimental comedy by Alice Vial starring Jonathan Cohen, Magalie Lépine-Blondeau and Florence Janas
