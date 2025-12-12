L’Âme, l’Au-delà et l’Invisible – Projection du film HEC Alumni Paris Jeudi 18 décembre, 19h00 sur inscription

L’Âme, l’Au-delà et l’Invisible – Projection du film à HEC Alumni

« L’Âme, l’Au-delà et l’Invisible »

Projection du film de Valérie Seguin, en présence de la réalisatrice

En cette fin d’année pendant laquelle nous avons abordé les expériences de mort imminente et les notions de vie après la mort, nous avons le plaisir d’accueillir Valérie Seguin qui nous présentera son film : L’ÂME, L’AU-DELA ET L’INVISIBLE avec le Dr Christophe Fauré, Bernard Werber, Natacha Calestrémé, Stéphane Allix, Dr Catherine Henry-Plessier, Dr Antoine Moulonguet, Dr Thierry Janssen,…

Nous aurons aussi la chance de rencontrer une des intervenantes du film, Sarah Dumont, fondatrice de Happy End !

Nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir qu’un monde invisible existe, bien plus vaste que notre réalité terrestre. Valérie est allée à la rencontre de ces explorateurs, des médecins, psychiatres, écrivains, médiums, journalistes, qui, à travers leurs expériences, nous aident à appréhender ce que pourrait être l’au-delà. Alors à quoi ressemble ce monde invisible ? Peut-on s’y relier ? Et quel impact peut-il avoir sur notre monde terrestre ? Il existe peu de certitudes mais ce film propose des pistes et nous invite à entamer un voyage fascinant.

Découvrez la bande-annonce : [https://youtu.be/6AqhhD-bWyg](https://youtu.be/6AqhhD-bWyg)

La projection sera suivie d’échanges avec Valérie et entre les participants.

Un cocktail dans le lounge d’HEC Alumni clôturera la soirée.

Lumineusement vôtre,

Le Bureau du Club, Marie Regnault, Céline Bonis, Denis Boutte, Olivier Guerinault, Ghita Morssi Barakat, Marina Nichelatti

Notre invitée

Après 20 ans en entreprise, Valérie Seguin réoriente sa vie professionnelle et devient auteure et réalisatrice de documentaires. Suite à un premier livre, elle réalise une série de films sur la science et la spiritualité dont « Et si la mort n’existait pas, où en est la science », qui a été vu plus de 4 millions de fois sur YouTube, et un autre plus particulièrement destiné aux entreprises « Les nouvelles formes d’intelligence humaine au travail ».

Parallèlement, elle publie deux autres livres « Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle » (Eyrolles 2023) et « Aller à la rencontre de son âme » (Larousse 2024).

Ce dernier film, L’ÂME, L’AU-DELA & L’INVISIBLE, est sorti en 2025 en ciné-débats. Son site: www.valerieseguin.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T22:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris