L’Aménagerie vide son grenier ! Brocante solidaire #3 Moulins

L’Aménagerie vide son grenier ! Brocante solidaire #3

69-71 route de Lyon Moulins Allier

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

L’Aménagerie, chantier d’insertion qui remet en état et met en vente des meubles de seconde main, dévoilera ses dernières trouvailles et ses créations et ses créations originales qui soutiennent l’insertion professionnelle et promeut l’économie circulaire

69-71 route de Lyon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 82 39 amenagerie.co@viltais.eu

English :

L?Aménagerie, an integration project that refurbishes and sells second-hand furniture, will be unveiling its latest finds and original creations, which support professional integration and promote the circular economy

German :

L’Aménagerie, eine Eingliederungsbaustelle, die gebrauchte Möbel aufbereitet und zum Verkauf anbietet, wird ihre neuesten Fundstücke und Kreationen sowie ihre originellen Kreationen vorstellen, die die berufliche Eingliederung unterstützen und die Kreislaufwirtschaft fördern

Italiano :

L’Aménagerie, un progetto di integrazione sociale che ristruttura e vende mobili di seconda mano, presenterà le sue ultime scoperte e creazioni originali che sostengono l’integrazione professionale e promuovono l’economia circolare

Espanol :

L’Aménagerie, un proyecto de integración social que rehabilita y vende muebles de segunda mano, presentará sus últimos hallazgos y creaciones originales que apoyan la integración profesional y promueven la economía circular

