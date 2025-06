L’aménagerie vide son grenier ! L’Aménagerie Moulins 21 juin 2025 09:30

Allier

L’aménagerie vide son grenier ! L’Aménagerie 69 route de Lyon Moulins Allier

Début : 2025-06-21 09:30:00

fin : 2025-06-22 12:30:00

2025-06-21

2025-06-22

Pour fêter l’été et prolonger la Journée mondiale de l’environnement du 5 juin dernier, l’Atelier Chantier d’Insertion de l’Aménagerie ouvre à nouveau les portes de son grenier pour la 2ᵉ édition de sa brocante solidaire.

L’Aménagerie 69 route de Lyon

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 82 39 amenagerie.co@viltais.eu

English :

To celebrate summer and extend World Environment Day on June 5, the Atelier Chantier d?Insertion de l?Aménagerie is once again opening the doors of its attic for the 2nd edition of its solidarity flea market.

German :

Um den Sommer zu feiern und an den Weltumwelttag vom 5. Juni anzuknüpfen, öffnet das Atelier Chantier d’Insertion de l’Aménagerie erneut die Türen seines Dachbodens für die zweite Ausgabe seines solidarischen Flohmarkts.

Italiano :

Per celebrare l’estate e prolungare la Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, l’Atelier Chantier d’Insertion de l’Aménagerie apre nuovamente le porte del suo sottotetto per la seconda edizione del mercatino dell’usato solidale.

Espanol :

Para celebrar el verano y prolongar el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, el Atelier Chantier d’Insertion de l’Aménagerie abre de nuevo las puertas de su buhardilla para la 2ª edición de su mercadillo solidario.

