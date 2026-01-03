Lamera Cup Technopole Magny-Cours
Lamera Cup Technopole Magny-Cours samedi 28 mars 2026.
Lamera Cup
Technopole Circuit de Nevers Magny cours Magny-Cours Nièvre
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29 23:30:00
2026-03-28 2026-03-29
Évènement accessible gratuitement.
Si vous avez l’âme d’un pilote et la passion de l’endurance, vous allez adorer la Lamera Cup ! Depuis près de 10 ans, notre championnat propose un format de course monotype sur 7 circuits légendaires dans toute l’Europe. Les courses varient de 8h à 30h. Que vous soyez gentlemen-driver ou pilote chevronné, sachez que tout le monde est le bienvenu chacun progresse à son rythme !
Notre atout principal est notre voiture la Lamera ! Avec son look proto sport, sa boîte séquentielle 3MO à commandes au volant et ses 330 chevaux, elle possède de sérieux arguments pour vous séduire. Sanglé dans le siège baquet de ce bolide français, les sensations sont au rendez-vous ! La Lamera se distingue par sa facilité de prise en main, presque ludique…
©Circuit de Nevers Magny-Cours .
Technopole Circuit de Nevers Magny cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 1 34 20 30 20 info@lameracup.fr
