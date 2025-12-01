Lames d’en Temps

1 Rue du Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Au sein de leur campement, les membres de l’association vous feront découvrir des animations herboristerie, jeux anciens, présentation d’armures, d’armes, engins de siège et démonstrations d’escrime de spectacle !

Au sein de leur campement, les membres de l’association se feront un plaisir de faire découvrir des animations telles que l’herboristerie, des jeux anciens, la présentation d’armures, d’armes ou encore d’engins de siège… et bien sûr des démonstrations d’escrime de spectacle ! Haut en couleur et toujours très apprécié des petits et des grands. .

1 Rue du Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 02 22 musee.bucheneck@soultz68.fr

English :

At their camp, members of the association will be on hand to offer you a range of activities: herbalism, ancient games, displays of armour, weapons, siege engines and demonstrations of show fencing!

German :

In ihrem Lager bieten die Mitglieder des Vereins verschiedene Veranstaltungen an: Kräuterkunde, alte Spiele, Vorführungen von Rüstungen, Waffen, Belagerungsgeräten und Vorführungen von Showfechten!

Italiano :

Al loro accampamento, i membri dell’associazione saranno a disposizione per offrire una serie di attività, tra cui erboristeria, giochi antichi, esposizioni di armature, armi, macchine d’assedio e dimostrazioni di scherma da spettacolo!

Espanol :

En su campamento, los miembros de la asociación ofrecerán diversas actividades, como herboristería, juegos antiguos, exhibiciones de armaduras, armas, máquinas de asedio y demostraciones de esgrima

L’événement Lames d’en Temps Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller