L’ami imaginaire Par la compagnie Via Cane Les Mazures
L’ami imaginaire Par la compagnie Via Cane Les Mazures mercredi 17 septembre 2025.
L’ami imaginaire Par la compagnie Via Cane
Salle polyvalente Les Mazures Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Mercredi 17 septembre à 15h30
.
Salle polyvalente Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est
English :
Wednesday, September 17 at 3:30 p.m
German :
Mittwoch, 17. September um 15.30 Uhr
Italiano :
Mercoledì 17 settembre alle 15.30
Espanol :
Miércoles 17 de septiembre a las 15.30 h
L’événement L’ami imaginaire Par la compagnie Via Cane Les Mazures a été mis à jour le 2025-09-06 par Ardennes Tourisme