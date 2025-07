L’ami imaginaire La Nouvelle Perception Tréguier

L’ami imaginaire La Nouvelle Perception Tréguier mercredi 16 juillet 2025.

L’ami imaginaire

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16 18:45:00

Date(s) :

2025-07-16

Sur une scène évoquant un nuage, un comédien ravive le souvenir d’une présence singulière, durant son enfance son ami imaginaire. En quelques tableaux imagés d’ombres, d’images animées et de musiques, ce seul en scène jeune public est un portrait de ce compagnon invisible que nous avons, pour beaucoup, eu dans notre enfance… Ce spectacle nourri de pop-ups, d’images à fenêtres ou en accordéon vient interroger l’identité de cet ami imaginaire, ses origines et son devenir, et célébrera les nourritures imaginaires et émotionnelles qui nous construisent. .

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

