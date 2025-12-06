L’Amicale des Cérébrées Le Chalutier La Baume-d’Hostun

L’Amicale des Cérébrées

Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

à partir de 10ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Le sens de la vie n’est-il pas le chemin qu’on prend quand on regarde ailleurs ? L’important ce n’est pas les réponses, l’important c’est de se poser les questions ensemble et surtout de passer un bon moment, au moins le temps qu’il nous reste.

Le Chalutier 301 côte Simond La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 67 86 35 gestion@lechalutier.org

English :

Isn’t the meaning of life the path we take when we look away? It’s not about the answers, it’s about asking the questions together and, above all, having a good time, at least for as long as we have left.

German :

Ist der Sinn des Lebens nicht der Weg, den man einschlägt, wenn man wegschaut? Wichtig sind nicht die Antworten, wichtig ist, dass wir uns die Fragen gemeinsam stellen und vor allem, dass wir eine gute Zeit haben, zumindest die Zeit, die uns noch bleibt.

Italiano :

Il senso della vita non è forse il percorso che facciamo quando guardiamo lontano? L’importante non sono le risposte, l’importante è porsi le domande insieme e, soprattutto, divertirsi, almeno finché ci resta.

Espanol :

¿No es el sentido de la vida el camino que tomamos cuando miramos hacia otro lado? Lo importante no son las respuestas, lo importante es hacernos las preguntas juntos y, sobre todo, pasarlo bien, al menos el tiempo que nos quede.

