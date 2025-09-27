L’amicale Franco-Italienne Espace Boris-Vian Les îlets. Montluçon
Espace Boris-Vian Les îlets. 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-09-27 16:30:00
Une plongée dans l’histoire des familles italiennes venues s’installer dans notre région.
Espace Boris-Vian Les îlets. 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 87 05 79
English :
An insight into the history of Italian families who settled in our region.
German :
Ein Einblick in die Geschichte der italienischen Familien, die sich in unserer Region niedergelassen haben.
Italiano :
Uno sguardo alla storia delle famiglie italiane che si sono stabilite nella nostra regione.
Espanol :
Una mirada a la historia de las familias italianas que se establecieron en nuestra región.
