L’amicale Franco-Italienne Espace Boris-Vian Les îlets. Montluçon

Espace Boris-Vian Les îlets. 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-09-27 16:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Une plongée dans l’histoire des familles italiennes venues s’installer dans notre région.

Espace Boris-Vian Les îlets. 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 87 05 79

English :

An insight into the history of Italian families who settled in our region.

German :

Ein Einblick in die Geschichte der italienischen Familien, die sich in unserer Region niedergelassen haben.

Italiano :

Uno sguardo alla storia delle famiglie italiane che si sono stabilite nella nostra regione.

Espanol :

Una mirada a la historia de las familias italianas que se establecieron en nuestra región.

