Informations pratiques

Hagetmau

L’Amicale Laïque fait sa rentrée

910 Avenue Corisande Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’ Amicale Laïque fait sa rentrée. Au programme, initiations, ateliers, démonstrations, loisirs créatifs, scène ouverte de 14h30 à 23h. Entrée libre et gratuite.

L’Amicale laïque, association culturelle de Hagetmau, organise sa grande fête de rentrée. Au programme

– De 14h30 à 18 heures démonstrations et ateliers

Poterie, patchwork, zentangle, peinture, échecs, généalogie, scrabble…

– 15h30 Danses en ligne

– 16h15 Chants espagnols

– 16h45 Chorale

– 17h30 Animation gasconne

– 18h Sévillanes

– 19h Concert Por que no et repas food truck avec Amity Point

Entrée libre et gratuite. Buvette et food-truck .

910 Avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Amicale Laïque fait sa rentrée

The Amicale La%EFque is kicking off its fall season. The program includes introductory sessions, workshops, demonstrations, creative activities, and an open mic from 2:30 p.m. to 11:00 p.m. Admission is free.

L’événement L’Amicale Laïque fait sa rentrée Hagetmau a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse