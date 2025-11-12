L’amie La Soupe Compagnie Bischwiller

L’amie La Soupe Compagnie Bischwiller mercredi 12 novembre 2025.

L’amie La Soupe Compagnie

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 15:35:00

Date(s) :

2025-11-12

Alors qu’il vient de s’endormir, un enfant est enlevé par une chauve-souris géante. Sous ses ailes, il survole la ville illuminée et les paysages nocturnes défilent. Lorsqu’ils atterrissent dans une grotte, leurs regards se croisent enfin et toute crainte s’évanouit la chauve-souris est son amie. C’est alors le début d’un voyage exaltant et onirique.

Adapté de l’imagier du duo d’illustrateurs Icinori, L’amie est un spectacle visuel et musical qui célèbre la force de l’imagination et transforme la nuit en une aventure fantastique. Dans cet univers immersif et marionnettique, les petits spectateurs vivent un périple empreint de surprises et d’amitié qui nous invite à l’évasion et à nous ouvrir à l’autre.

Théâtre d’objets Dès 2 ans

Placement libre.

Création 2025.

Dans le cadre de la programmation familiale « La Tête dans les étoiles », en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Programmé dans le cadre de la tournée des Scènes d’Alsace.

Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif Tournée de coopération

Bord plateau à l’issue des représentations.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/lamie/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Having just fallen asleep, a child is abducted by a giant bat. Under its wings, he flies over the illuminated city and the nocturnal landscapes flash by. When they land in a cave, their eyes finally meet and all fear vanishes: the bat is his friend. And so begins an exhilarating, dreamlike journey.

German :

Als ein Kind gerade eingeschlafen ist, wird es von einer riesigen Fledermaus entführt. Mit ihren Flügeln fliegt es über die beleuchtete Stadt und die nächtlichen Landschaften ziehen an ihm vorbei. Als sie in einer Höhle landen, treffen sich ihre Blicke endlich und alle Angst ist verflogen: Die Fledermaus ist sein Freund. Es ist der Beginn einer aufregenden und traumhaften Reise.

Italiano :

Appena addormentato, un bambino viene rapito da un pipistrello gigante. Sotto le sue ali, vola sopra la città illuminata e il paesaggio notturno gli sfugge. Quando atterrano in una grotta, i loro sguardi si incontrano e ogni paura svanisce: il pipistrello è suo amico. Inizia così un viaggio esilarante e onirico.

Espanol :

Justo cuando se ha dormido, un niño es raptado por un murciélago gigante. Bajo sus alas, sobrevuela la ciudad iluminada y el paisaje nocturno pasa volando. Cuando aterrizan en una cueva, sus miradas se cruzan por fin y todo el miedo desaparece: el murciélago es su amigo. Y así comienza un estimulante viaje de ensueño.

