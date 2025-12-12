LAMISEUL JEUNE ROUQUIN SAUVAGE – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

LAMISEUL JEUNE ROUQUIN SAUVAGE Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Club rap n°14 avec de nouveaux rappeurs régionaux et toujours un open mic. L’amiseul débarque de Grenoble avec son cocktail d’humour mélanco-pathétique et de prods aux kicks trompetto-chaloupés. Jeune Rouquin Sauvage navigue entre Lyon et le Dauphiné avec, dans ses bagages, un rap aux sonorités underground, des textes cryptés et l’envie d’en découdre avec la scène.

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38