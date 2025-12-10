L’AML invite duo Paris Moscou Espace Noriac Limoges

L’AML invite duo Paris Moscou

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’AML 87 est bien plus qu’un orchestre d’accordéons c’est une formation innovante qui sublime cet instrument méconnu à travers un répertoire éclectique et captivant. Avec une vingtaine de musiciens passionnés, nous réinventons l’accordéon en explorant des styles variés,des musiques de films aux musiques du monde, en passant par la musique classique. Le Duo Paris Moscou composé de Domi Emorine et Roman Djbanov vous fera découvrir l’accordéon autrement. Ils vous proposeront un voyage musical à travers les époques, les styles entre Paris et Moscou. C’est la confrontation entre deux univers, deux cultures, deux façons de jouer, l’une plutôt orientée vers le musette et la variété française et l’autre plus classique orientée vers la musique traditionnelle russe. Venez découvrir ou redécouvrir l’accordéon ! .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 11 77 60 contact@aml87.fr

English : L’AML invite duo Paris Moscou

L’événement L’AML invite duo Paris Moscou Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole