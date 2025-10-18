Lamomali de -M- avec Fatoumata Diawara et l’Afro Pop Orchestra Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Gratuit : non 37 € à 75 € 37 € à 75 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

LAMOMALI : L’AVENTURE MALIENNE DE -M- fait son retour en 2025 La Terre, l’Afrique, la Musique au centre de tout. La France et le Mali pour l’exprimer.Pour -M-, Lamomali est un symbole de ce que la musique peut accomplir : unir, émouvoir et transporter au-delà des mots.Lamomali n’aura jamais aussi bien porté son nom, tant la Kora et l’âme de Toumani Diabaté résonnent dans cette aventure spirituelle. Cet instrument, au rôle totémique dans la culture malienne, incarne à lui seul un lien ancestral avec la mémoire des griots, un souffle de vie et de tradition qui traverse les âges. Elle devient un pont entre les cultures, une voix ancestrale qui dialogue avec le présent. Imprégné de la voix exceptionnelle de Fatoumata Diawara, du jeu virtuose et des notes de Kora de Toumani Diabaté et de son fils Sidiki, le premier volet de cette épopée malienne a débuté en 2017, et a vu naître un album avec des titres devenus cultes tels que « Bal de Bamako » ou « Manitoumani », suivi d’une tournée mythique. Aujourd’hui, -M- ouvre un nouveau chapitre et revient avec une série de concerts exceptionnels où l’émotion sera décuplée, réinterprétant les morceaux emblématiques et de nouvelles chansons. Lamomali n’est ni une suite, ni une répétition, mais une exploration profonde des racines qui l’ont fait naître. Cette nouvelle tournée est une invitation à plonger dans des cultures qui se croisent et se répondent, et à ressentir la puissance de la musique au travers des instruments traditionnels, de voix exceptionnelles, et des jeux d’artistes venus de tous les horizons, le tout porté par un -M- qui ne cesse jamais de se réinventer. Une tournée bouillante de vie et d’amour, de talent et d’audace, de tradition, d’innovation et d’imagination débridée ! Concerts :samedi 18 octobre 2025 à 20hdimanche 19 octobre 2025 à 19h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com