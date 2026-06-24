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Lamothe en Fêtes Lamothe

Lamothe en Fêtes Lamothe

Lamothe en Fêtes Lamothe vendredi 17 juillet 2026.

Ville
40250 Lamothe
Département
Landes
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif
18 18 8 Tarif de base plein tarif

Lamothe

Lamothe en Fêtes

Lamothe Landes

Tarif : 18 – 18 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Vendredi 17 JUILLET
21h Concours de belote

Samedi 18 JUILLET
20h Repas SARDINADE à volonté
23h Bodega des jeunes Sardines

DIMANCHE 19 JUILLET
11h Messe en Musique
12h Apéritif en musique
13h30 Repas suivi d’un après-midi récréatif
19h Soirée Vide Fût

Réservation repas avant le 13 juillet
Vendredi 17 JUILLET
21h Concours de belote Inscription à partir de 20h Buvette et pâtisserie

Samedi 18 JUILLET
20h Repas SARDINADE à volonté animé par Dj Erik
Menu Potage au vermicelle / sardines grillées à volonté / magret frites / glace / café
Menu enfant Cordon bleu frites / glace
23h Bodega des jeunes Sardines

DIMANCHE 19 JUILLET
11h Messe en Musique avec la Sainte Cécile de DOAZIT
12h Apéritif en musique
13h30 Repas suivi d’un après-midi récréatif (belote, tarot, pétanque…)
Menu Entrecôte frites / salade / fromage / pastis crème anglaise / café
Menu enfant Steak haché frites / pastis crème
19h Soirée Vide Fût

Repas sur réservation avant le 13 juillet   .

Lamothe 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 13 00 

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English : Lamothe en Fêtes

Friday, July 17
9:00 p.m. Belote Tournament

Saturday, July 18
8:00 p.m. Sardinade Dinner (donations welcome)
11:00 p.m. Bodega hosted by the Young Sardines

Sunday, July 19
11:00 a.m. Mass with Music
12:00 p.m. Aperitif with Music
1:30 p.m. Lunch followed by a recreational afternoon
7:00 PM “Vide F%FBt” Evening

Reserve your meal by July 13

L’événement Lamothe en Fêtes Lamothe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tartas