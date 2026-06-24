Lamothe

Lamothe en Fêtes

Lamothe Landes

Tarif : 18 – 18 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Vendredi 17 JUILLET

21h Concours de belote

Samedi 18 JUILLET

20h Repas SARDINADE à volonté

23h Bodega des jeunes Sardines

DIMANCHE 19 JUILLET

11h Messe en Musique

12h Apéritif en musique

13h30 Repas suivi d’un après-midi récréatif

19h Soirée Vide Fût

Réservation repas avant le 13 juillet

Vendredi 17 JUILLET

21h Concours de belote Inscription à partir de 20h Buvette et pâtisserie

Samedi 18 JUILLET

20h Repas SARDINADE à volonté animé par Dj Erik

Menu Potage au vermicelle / sardines grillées à volonté / magret frites / glace / café

Menu enfant Cordon bleu frites / glace

23h Bodega des jeunes Sardines

DIMANCHE 19 JUILLET

11h Messe en Musique avec la Sainte Cécile de DOAZIT

12h Apéritif en musique

13h30 Repas suivi d’un après-midi récréatif (belote, tarot, pétanque…)

Menu Entrecôte frites / salade / fromage / pastis crème anglaise / café

Menu enfant Steak haché frites / pastis crème

19h Soirée Vide Fût

Repas sur réservation avant le 13 juillet .

Lamothe 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 13 00

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English : Lamothe en Fêtes

Friday, July 17

9:00 p.m. Belote Tournament

Saturday, July 18

8:00 p.m. Sardinade Dinner (donations welcome)

11:00 p.m. Bodega hosted by the Young Sardines

Sunday, July 19

11:00 a.m. Mass with Music

12:00 p.m. Aperitif with Music

1:30 p.m. Lunch followed by a recreational afternoon

7:00 PM “Vide F%FBt” Evening

Reserve your meal by July 13

L’événement Lamothe en Fêtes Lamothe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tartas