Lamothe en Fêtes Lamothe
Lamothe en Fêtes Lamothe vendredi 17 juillet 2026.
Lamothe
Lamothe en Fêtes
Lamothe Landes
Tarif : 18 – 18 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Vendredi 17 JUILLET
21h Concours de belote
Samedi 18 JUILLET
20h Repas SARDINADE à volonté
23h Bodega des jeunes Sardines
DIMANCHE 19 JUILLET
11h Messe en Musique
12h Apéritif en musique
13h30 Repas suivi d’un après-midi récréatif
19h Soirée Vide Fût
Réservation repas avant le 13 juillet
Vendredi 17 JUILLET
21h Concours de belote Inscription à partir de 20h Buvette et pâtisserie
Samedi 18 JUILLET
20h Repas SARDINADE à volonté animé par Dj Erik
Menu Potage au vermicelle / sardines grillées à volonté / magret frites / glace / café
Menu enfant Cordon bleu frites / glace
23h Bodega des jeunes Sardines
DIMANCHE 19 JUILLET
11h Messe en Musique avec la Sainte Cécile de DOAZIT
12h Apéritif en musique
13h30 Repas suivi d’un après-midi récréatif (belote, tarot, pétanque…)
Menu Entrecôte frites / salade / fromage / pastis crème anglaise / café
Menu enfant Steak haché frites / pastis crème
19h Soirée Vide Fût
Repas sur réservation avant le 13 juillet .
Lamothe 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 13 00
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English : Lamothe en Fêtes
Friday, July 17
9:00 p.m. Belote Tournament
Saturday, July 18
8:00 p.m. Sardinade Dinner (donations welcome)
11:00 p.m. Bodega hosted by the Young Sardines
Sunday, July 19
11:00 a.m. Mass with Music
12:00 p.m. Aperitif with Music
1:30 p.m. Lunch followed by a recreational afternoon
7:00 PM “Vide F%FBt” Evening
Reserve your meal by July 13
L’événement Lamothe en Fêtes Lamothe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tartas